В Крыму разбился военный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли

Российский ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму во время учебно-тренировочного полета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. Оба пилота погибли.

Вертолет упал в 15:42 мск 12 мая 2023. По данным Mash и 112, это произошло в селе Светлое Джанкойского района Крыма.

В Минобороны подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта. Разрушений на земле нет.

В ведомстве добавили, что предварительная причина крушения — отказ техники.