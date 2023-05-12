Власти аннексированной ЛНР заявили, что при обстреле Луганска был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий

В Луганске во время обстрела ранения получил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей аннексированной ЛНР.

Виктор Водолацкий занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он последовательно поддерживает вторжение войск РФ в Украину и находится в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.

Также во время обстрела пострадали шестеро детей. Как объявил глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник, четверым пострадавшим несовершеннолетним помощь оказана на месте, еще двое подростков с ранениями средней степени тяжести доставлены в больницу.

Власти аннексированной ЛНР и России обвиняют украинские войска в обстрелах Луганска. Власти Украины эти заявления или не комментируют, или говорят о провокациях с российской стороны.