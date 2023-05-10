Бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил обменять его в Россию. В Украине Богуслаева обвиняют в коллаборационной деятельности

Бывший глава крупнейшего авиационного предприятия Украины «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, сообщила украинская редакция «Радио Свобода».

Издание опубликовало копию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака: «Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией», — говорилось в письме.

Свое заявление, написанное на русском языке, бывший глава «Мотор Сич» подписал: «Богуслаев, пенсионер, инвалид I группы». Журналисты уточнили, что заявления было отправлено 20 марта 2023 года.

Издание также напомнило, что украинские власти не исключали возможность обмена Богуслаева на украинских пленных. Подобным образом в сентябре 2022 года Украина обменяла политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

Вячеслава Богуслаева задержали в конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации, в том числе авиадвигатели для ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н.