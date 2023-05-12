Зеленскому не позволили выступить с обращением к зрителям «Евровидения»

Европейский вещательный союз, являющийся организатором «Евровидения», отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться по видеосвязи к зрителям в финале музыкального конкурса, который пройдет 13 мая в Ливерпуле. Об этом пишет газета The Times.

Организаторы мероприятия посчитали, что обращение Зеленского к 160-миллионной аудитории «Евровидения» с призывом поддержать Украину может политизировать конкурс.

«Песенный конкурс „Евровидение“ — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса. Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“, хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия», — заявил изданию представитель организаторов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The Times об отказе Зеленскому выступить в рамках «Евровидения», написала в телеграме: «А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам „Евровидения“ достойную конкуренцию».

67-й по счету музыкальный конкурс «Евровидение» стартовал в Ливерпуле 9 мая. В 2023 году он должен был проходить в Украине, поскольку победителем прошлого соревнования стала украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за продолжающихся боевых действий в стране Европейский вещательный союз передал право проведения конкурса Великобритании, чей представитель в 2022 году занял на конкурсе второе место.

По итогам первого полуфинала в следующий этап «Евровидения» прошли представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии. Из второго полуфинала, состоявшегося 11 мая, в финал вышли представители Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Кипра, Литвы, Польши, Словении и Эстонии. В финале 13 мая к ним присоединятся еще шесть стран: представители так называемой «Большой пятерки» (страны-основатели и основные спонсоры конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) и победительница прошлого года Украина.

Что происходило в первом полуфинале «Евровидения-2023»

«Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат» Хорватская рок-группа исполнила на «Евровидении» антивоенную песню. Музыканты говорят, что они поют о Путине. Вот эта песня

Что происходило в первом полуфинале «Евровидения-2023»

«Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат» Хорватская рок-группа исполнила на «Евровидении» антивоенную песню. Музыканты говорят, что они поют о Путине. Вот эта песня