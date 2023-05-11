Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 10 мая — здесь.
Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине конфискованных средств российского бизнесмена и основателя канала «Царьград» Константина Малофеева.
«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — цитирует его заявление Reuters.
Это же подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, конфискованные средства будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны. «Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — цитирует его «Новая газета Европа».
В феврале суд в США объявил об изъятии 5,4 миллиона долларов со счета в банке Sunflower Bank, которые принадлежали Малофееву. По сведениям прокуратуры Нью-Йорка, российский бизнесмен пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций. Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.
Запорожский район, 10 мая
Пять жилых домов загорелись и еще шесть были повреждены в результате российского обстрела одного из поселков Запорожского района вечером 10 мая, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ходе обстрела пострадали пять человек, в том числе двое работников скорой помощи. В ходе тушения возгорания в одном из домов пожарные спасли женщину. Ее передали медикам.
В феврале 2022 года, объявляя войну, Владимир Путин обещал показать, чем «обернется для Украины реальная декоммунизация». Причины его гнева вряд ли были идеологическими: российская правящая группа не была замечена в приверженности коммунистическим идеям. Советские символы и названия очевидно значимы для кремлевских руководителей исключительно как средство манипулирования сознанием. В статье для рубрики «Идеи» украинский историк Вадим Ильин объясняет, что действительно значимое наследие «развитого социализма» российская армия уничтожает изо дня в день — безжалостно обстреливая жилые кварталы городов, возведенные в семидесятые и восьмидесятые годы.
С начала войны из ЕС в Россию транзитом отправили товаров на два миллиарда евро. Половина из них так и остались в РФ
Как выяснила газета The Financial Times, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Евросоюза транзитом через Россию были отправлены товары на общую сумму два миллиарда евро — около половины из них «потерялись» на территории РФ.
Получателями европейских товаров, в том числе и продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.
Таким образом, отмечает издание, товары, экспорт которых в Россию запрещен, напрямую попадали в РФ из Евросоюза под предлогом того, что их конечными получателями являются компании в других странах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил благодарность сотруднику аппарата российского парламента Валерию Ставицкому, который на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) вырвал украинский флаг из рук депутата Верховной Рады.
По сообщению пресс-службы Госдумы, благодарность Ставицкому и главе российской делегации депутату Ольге Тимофеевой была объявлена «за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС».
Ранее в сети распространилась видеозапись инцидента, который произошел на саммите в Анкаре. На ней депутат Верховной Рады Александр Мариковский разворачивает украинский флаг за спиной Тимофеевой (по данным телеграм-канала Baza, депутат тогда давала комментарий программе «60 минут»). После чего Ставицкий вырывает флаг из рук Мариковского и пытается уйти, однако депутат догоняет его, забирает флаг и наносит несколько ударов члену российской делегации. После этого участников потасовки разнимают.
Режимы Владимира Путина и Александра Лукашенко сравнивают уже давно. После массовых белорусских протестов 2020 года и последовавших за ними репрессий многие заговорили о том, что в ближайшем будущем Россия будет двигаться в том же направлении. В 2022 году началась полномасштабная война с Украиной, и репрессии против несогласных с политикой Путина россиян действительно стали еще более жестокими, чем раньше, — и кажется, это только начало. По просьбе «Медузы» белорусский политолог Артем Шрайбман рассказывает, через что уже прошла Беларусь — и что может случиться в России, если перемены так и не наступят.
Бывший глава крупнейшего авиационного предприятия Украины «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, сообщила украинская редакция «Радио Свобода».
Издание опубликовало копию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака: «Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией», — говорилось в письме.
Свое заявление, написанное на русском языке, бывший глава «Мотор Сич» подписал: «Богуслаев, пенсионер, инвалид I группы». Журналисты уточнили, что заявления было отправлено 20 марта 2023 года.
Вячеслава Богуслаева задержали в конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации, в том числе авиадвигатели для ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н.
О ситуации в приграничных российских регионах к утру 11 мая
- Украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным телеграм-канала Baza, украинский беспилотник вечером 10 мая атаковал здание военкомата в Стародубе. Город расположен в 60 километрах от границы России и Украины
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ранним утром 11 мая со стороны Украины были зафиксированы пять «прилетов» по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. В результате в населенном пункте частично нарушено электроснабжение.
- Над Белгородской областью вечером 10 мая взорвались три беспилотника, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, два дрона сдетонировали и упали над частным жилым сектором Белгородского района. Повреждены два жилых дома, пострадавших нет. Еще один беспилотник был сбит системой ПВО.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские военные нанесли один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области. Кроме того, противник нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено 39 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Уничтожены пять БПЛА противника различных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 442-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет следить и рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.