Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине конфискованных средств российского бизнесмена и основателя канала «Царьград» Константина Малофеева.

«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — цитирует его заявление Reuters.

Это же подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, конфискованные средства будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны. «Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — цитирует его «Новая газета Европа».

В феврале суд в США объявил об изъятии 5,4 миллиона долларов со счета в банке Sunflower Bank, которые принадлежали Малофееву. По сведениям прокуратуры Нью-Йорка, российский бизнесмен пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций. Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.