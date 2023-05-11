В Госдуму внесли законопроект о поступлении участников «спецоперации» в вузы без экзаменов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий зачисление участников войны в Украине в образовательные организации среднего и высшего образования без вступительных испытаний. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на социальную поддержку и социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников « ».

Согласно документу, депутат предлагает зачислять участников российского вторжения в Украину в учебные заведения «при условии успешного прохождения собеседования, в случае его проведения», в течение трех лет после демобилизации или увольнения со службы.

При этом в пояснительной записке также отмечается, что специальности или направления подготовки, по которым бывшие военные смогут зачисляться без экзаменов, будут устанавливаться правительством РФ.

В январе 2023 года Минобрнауки РФ представило проект приказа, которым предлагалось дать право на льготное поступление в вузы детям мобилизованных и добровольцев, принимавших участие в военных действиях в Украине, а также гражданам, награжденным званием Герой России или тремя орденами Мужества. Кроме того, в проекте были предусмотрены льготы для детей военнослужащих и «иных участников боевых действий в иностранных государствах». Министерство предлагало зачислять льготников на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты.

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