Минобрнауки РФ разработало проект приказа о льготном поступлении в вузы для детей мобилизованных

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Министерство науки и высшего образования России разработало проект приказа, которым предлагается расширить перечень россиян, имеющих право на поступление в вузы на льготных основаниях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Право на льготное поступление предлагается дать детям мобилизованных и добровольцев, принимавших участие в военных действиях в Украине, а также гражданам, награжденным званием Герой России или тремя орденами Мужества. Помимо этого, в проекте предусмотрены льготы для детей военнослужащих и «иных участников боевых действий в иностранных государствах».

Особое право на прием в вузы по программам бакалавриата и специалитета министерство предлагает ввести в рамках отдельной квоты, которая будет выделена за счет бюджета в размере не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приема по специальностям или направлениям подготовки.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке семей российских военных, в котором было сказано, что дети участников войны в Украине получат право на поступление в вузы по специальным квотам — для них планировалось выделить 10% от всех бюджетных мест.

В конце июля «Коммерсант» обнаружил, что вузы засекретили данные поступающих детей военных. Вместо ФИО у них были указаны специальные номера.

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