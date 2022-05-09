Путин пообещал без экзаменов принимать в вузы детей российских военных, погибших в Украине

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Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, погибших или раненых во время «спецоперации» в Украине. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на параде Победы на Красной площади в Москве.

«Уважаемые товарищи. Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан», — сказал Путин в ходе выступления, которое транслировали российские телеканалы.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что дети , в том числе погибших и раненых, получат специальные квоты приема в вузы — для них планируют выделить 10% от всех бюджетных мест.

Дети раненых участников «спецоперации» смогут поступить в вузы на основании результатов вступительных испытаний, а дети погибших — без экзаменов. Также без вступительных испытаний детей военных, погибших или раненых в Украине, планируют принимать в военные училища, в том числе в суворовское и нахимовское училища.

Минобороны РФ дважды сообщало, сколько человек погибли или получили ранения во время «спецоперации» в Украине. В последний раз — 25 марта — ведомство заявило о гибели 1351 военного и ранении еще 3825 человек.

6 мая «Русская служба Би-би-си» на основании данных из открытых источников сообщила о гибели 2120 российских военных в Украине.

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