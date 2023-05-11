Госдеп США предупредил Грузию о санкциях в случае, если в страну полетят российские самолеты, попавшие под санкции

Государственный департамент США предупредил, что может ввести санкции, если в случае возобновления авиасообщения между Россией и Грузией грузинские авиакомпании станут обслуживать российские самолеты, которые попали под санкции. Об этом представитель Госдепа заявил в комментарии грузинскому изданию Accent news.

«Ряд западных государств, включая США, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. В случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность и сделает возможным введение санкций против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать [российские] самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — говорится в ответе Госдепа.

В ведомстве подчеркнули, что Запад осуждает действия «жесткого режима» в РФ и считает, что «сейчас не время углублять отношения с Россией». «Грузинскому народу нужно, чтобы Путин вывел войска с территории Грузии, , а не восстанавливал прямое авиасообщение или отменял визовый режим», — добавили в Госдепартаменте.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указы, согласно которым Россия возобновит авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе российской стороны, а также отменит визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это неприемлемо, «пока Россия продолжает агрессию против Украины» и оккупирует грузинскую территорию.

В министерстве экономики Грузии сообщили, что готовы разрешить прямые рейсы российских авиакомпаний и самолетов, не попавших под санкции, но пока российские перевозчики не подавали таких заявлений.