Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы в страну

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии.

Согласно документу, исключение составляют «граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».

Другим своим указом Путин снял запрет на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года.

Вслед за публикацией указов Путина МИД РФ отменил свою рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию. «Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — также говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в сентябре 2008 года, когда по итогам пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там свои войска. После прекращения отношений в Москве и Тбилиси открылись секции интересов РФ и Грузии при посольстве Швейцарии. За последние годы власти России неоднократно применяли запреты прямого сообщения и введение визового режима как инструмент политического давления на Грузию.