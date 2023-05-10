Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает неприемлемым решение властей России, отменивших визовый режим для граждан Грузии и разрешивших прямые рейсы в страну. Об этом Зурабишвили написала в твиттере.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу !» — заявила президент Грузии.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии отменят с 15 мая 2023 года. Другим указом Путин отменил запрет на авиаперевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Минтранс РФ заявил, что готовится возобновить полеты в Грузию. Власти Грузии пока не давали своего согласия на возобновление авиасообщения.