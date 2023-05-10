В Минэкономики Грузии заявили, что власти страны разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний, передают местное издание Netgazeti и телеканал Mtavari.

Согласно Netgazeti, Квривишвили приветствовала возобновление авиасообщения, отметив, что прямые рейсы помогут гражданам Грузии, проживающим в России, воссоединиться с родиной: «В Российской Федерации проживает до миллиона граждан нашей страны, и это решение значительно облегчит их поездки в Грузию», — цитирует слова замминистра грузинская редакция «Радио свобода».

В то же время Квривишвили подчеркнула, что в настоящий момент власти Грузии не выдавали никаких разрешений на полеты, поскольку ни одна российская авиакомпания еще не подала соответствующего запроса.

«В случае подачи заявления все компании и самолеты, которые не находятся под санкциями, смогут выполнять прямые рейсы в Грузии», — приводит слова замминистра Mtavari.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии отменят с 15 мая 2023 года. Другим указом Путин отменил запрет на авиаперевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей «провокацией», а также заявила, что считает неприемлемыми подобные действия, пока «Россия продолжает агрессию против Украины и Грузии». Президент также призвала созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть вопрос о введении виз для российских граждан сроком на три месяца.