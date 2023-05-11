В Брянской области беспилотник ударил по военкомату в городе Стародуб

Украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

По данным телеграм-канала Baza, украинский беспилотник вечером 10 мая атаковал здание военкомата в Стародубе. Другие источники пока эту информацию не подтверждали.

В министерстве обороны РФ и в Генштабе ВСУ произошедшее не комментировали.

Брянская область, как и другие российские регионы на границе с Украиной, с начала полномасштабной войны, по заявлению российской стороны, неоднократно подвергалась обстрелам и ударам дронов. В регионе под обстрел в том числе попадали здания военкоматов и полиции, а также нефтепровод «Дружба». 10 мая компания «Транснефть» заявила, что на нефтепроводе произошла попытка теракта. Власти Украины утверждают, что не атакуют территорию России.