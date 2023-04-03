В Брянской области беспилотники ударили по военкомату и полиции в Севске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что здание районного военного комиссариата в городе получило повреждения из-за удара беспилотника ВСУ. По словам губернатора, дрон сбросил на здание боеприпас, пострадавших нет.

Глава Брянской области также сообщил, что в Севском районе украинские войска с помощью беспилотника сбросили боеприпас вблизи здания отдела МВД. По словам Богомаза, никто не пострадал.

Губернатор не привел фото или видео в подтверждение своих слов.