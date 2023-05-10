Пентагон подтвердил, что Patriot в Украине сбил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Шойгу говорил, что ее «невозможно ни обнаружить, ни перехватить»

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью американской системы противовоздушной обороны Patriot.

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые США и международное сообщество предоставили Украине», — сказал представитель Пентагона.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил на прошлой неделе, что система Patriot сбила ракету «Кинжал», которую Россия запустила в ходе удара по Украине в ночь на 4 мая. По словам командующего, ракету Х-47, выпущенную самолетом МиГ-31К с территории России, сбили над Киевской областью.

Первым о том, что ВСУ сбили «Кинжал», на следующий день после атаки сообщил украинский портал Defense Express. Первоначально в Воздушных силах ВСУ эти утверждения отрицали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил в августе 2022 года, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» «невозможно ни обнаружить, ни перехватить».

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