Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило, что сбило российскую ракету «Кинжал» с помощью системы ПВО Patriot

Силы ПВО Украины сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили „не имеющий аналогов“ Кинжал!», — написал Олещук.

По словам командующего, ракета Х-47, выпущенная самолетом МиГ-31К с территории России в ночь на 4 мая, была сбита над Киевской областью с помощью американской системы ПВО Patriot.

Ранее о случаях сбития «Кинжала» не сообщалось. Российская сторона заявление ВСУ пока не комментировала.

Информацию о том, что украинская сторона сбила ракету «Кинжал», которую российские власти называют неперехватываемой, накануне распространил украинский портал Defense Express. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда эту информацию тогда не подтвердил, заявив, что ракет данного типа над Киевом зафиксировано не было.

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