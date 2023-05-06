Война Четыреста тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

РБК, в свою очередь, со ссылкой на источник, близкий к МВД, пишет, что Прилепин тяжело ранен.

По словам собеседника издания, Прилепин возвращался в Москву с территории аннексированных ЛНР и ДНР. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. «Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв», пишет РБК.