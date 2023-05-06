Война Четыреста тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 мая смотрите здесь, а главные фотографии дня — здесь.
Главные новости
- В Нижнем Новгороде взорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин.
- Командование Воздушных сил ВСУ заявило о сбитой с помощью системы ПВО Patriot российской ракете «Кинжал».
- В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы. Ранее театр перенес два спектакля с участием Данилы Козловского, на которого написали донос из-за антивоенного поста.
- В Белгородской области отменили шествие «Бессмертного полка».
- The Washington Post: Минобороны РФ планировало начать информационную войну против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но не нашло достаточно влиятельных союзников.
Источник РИА Новости, как и ранее Varlamov News, утверждает, что в результате взрыва погиб водитель (он же охранник) Прилепина.
РБК, в свою очередь, со ссылкой на источник, близкий к МВД, пишет, что Прилепин тяжело ранен.
По словам собеседника издания, Прилепин возвращался в Москву с территории аннексированных ЛНР и ДНР. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. «Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв», пишет РБК.
РИА Новости также сообщило, что Прилепин пострадал в результате взрыва. Однако сразу же после этого государственное информагентство опубликовало заявление пресс-службы Прилепина, в котором утверждается, что он в порядке, а что именно произошло в Нижнем Новгороде, пока не установлено.
В Нижнем Новгороде взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин
По данным источников ТАСС в экстренных службах писатель получил ранения.
Министерство обороны России планировало начать информационную кампанию против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, однако отказалось от этого, поскольку ведомство не нашло достаточно влиятельных союзников, сообщает The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона.
Также из утечки секретных документов, пишет газета, стало известно, что Пригожина вызвали на встречу с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Накануне встречи основатель ЧВК Вагнера просил президента разрешить ему продолжать набор заключенных, доверить обучение мобилизованных и разрешить вербовать иностранцев. Однако Путин фактически отказал Пригожину, поскольку велел ему решать эти вопросы с министерством обороны, тем самым встав на сторону ведомства, пишет газета.
Некоторым жителям Белгорода пришли сообщения об «эвакуации». Одно из них публикует телеграм-канал «Наш Белгород».
Администрация города проводит временную эвакуацию улиц Лермонтова (27-49) и Толстого (30-49). Возьмите документы и срочно пройдите к точке эвакуации на ул. Колхозная, 65.
В главном управлении МЧС по Белгородской области заявили, сообщает ТАСС, что распространяемая информация является ложной.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино с украинской стороны.
«Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший», — написал он в телеграме, пообещав сообщить подробности позднее.
В аннексированном Крыму открылось первое отделение Сбербанка
«Хорошее событие, революционное — крупнейший банк открывает свое отделение в Крыму», — прокомментировал открытие отделения Сбербанка на Советской площади в Ялте глава аннексированного региона Сергей Аксенов.
Через несколько дней, сообщает «Интерфакс», Сбербанк собирается открыть отделение и в аннексированном Севастополе.
До начала войны Сбербанк, как и другие крупные российские банки, не работал в Крыму, так как за это грозили санкции. Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину Сбербанк оказался под санкциями, его, в частности, отключили от системы межбанковских переводов SWIFT. В январе 2023 года кредитная организация объявила, что все-таки придет в Крым.
Власти Белгородской области решили не проводить шествие «Бессмертного полка «по причине безопасности», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Вместо традиционного формата глава региона предложил жителям области вывешивать портреты своих родственников на окнах домов, офисов, личных и служебных автомобилей.
В апреле Вячеслав Гладков говорил, что «Бессмертный полк» в области пройдет, но неизвестно в каком формате. Многие другие регионы также отказались от шествия, в том числе Воронежская область, Приморье, Еврейский автономный округ. В Москве отмену шествия также объясняли мерами безопасности.
В Кривом Роге работала система ПВО, сбит беспилотник, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования ВСУ «Юг».
В Днепропетровской области, а также в Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов, передает корреспондент «Суспильне». Представители властей пока об обстреле города не сообщали.
В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Sota.
Судя по фото, печати принадлежат территориальному отделу Роспотребнадзора. По информации «Фонтанки», МДТ будет закрыт как минимум до 12 мая. Собеседники издания, близкие к учреждению, также сообщили, что в театре проводится некая проверка. В МДТ ситуацию пока не комментировали.
Ранее МДТ отменил два спектакля с участием Данилы Козловского, на которого написал донос в Генпрокуратуру Виталий Бородин. Это он писал заявления на Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву и многих других. Бородин просил проверить Козловского на предмет «дискредитации» армии из-за антивоенного поста актера. Козловский подал иск к Бородину, но суд не принял его по формальным причинам — истец не полностью указал данные ответчика.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило о сбитой с помощью системы ПВО Patriot российской ракете «Кинжал»
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 6 мая опубликовал пост в телеграме, в котором подтвердил появившуюся ранее информацию о сбитом над Киевской областью «Кинжале».
Ракета, выпущенная с территории России в ночь на 4 мая, была сбита над Киевской областью, заявил он.
Олещук, комментируя появившиеся накануне сообщения о сбитом «Кинжале», призвал «не лезть поперек батьки в пекло и не публиковать заранее информацию, которой может воспользоваться враг».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Российские войска продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — ВСУ отбили около 50 атак. Центром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные продолжают держать оборону.
В городе Старобельск украинских граждан, отказавшихся получать российские паспорта, принудительно выселяют из домов. Их самих отправляют в фильтрационные пункты, а в их жилье заселяют российских военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе военные.
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