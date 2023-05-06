Евгений Пригожин заявил, что связался с представителями Кадырова, чтобы начать передачу позиций ЧВК Вагнера в Бахмуте

Основатель Евгений Пригожин заявил, что связался с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Бахмуте. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба бизнесмена.

«Я уже связываюсь с его представителями, чтобы начать передачу позиций незамедлительно, чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — заявил Пригожин.

Пресс-служба бизнесмена также опубликовала фотографию его заявления, в котором он просит министра обороны Сергея Шойгу издать боевое распоряжение о передаче позиций ЧВК Вагнера подразделениям батальона «Ахмат».

5 мая Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале большой пост, в котором назвал конфликт Пригожина и Минобороны «неприятным», а также заявил, что место наемников Вагнера займут бойцы батальона «Ахмат».

«Если уйдет старший брат Пригожин и Вагнер, то на его место в Артемовске (Бахмуте) придет младший брат Кадыров и „Ахмат“», — написал глава Чечни.

С февраля 2023 Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что Минобороны РФ не поставляет боеприпасы ЧВК Вагнера. В свою очередь в ведомстве уверяли, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки». Тем не менее 5 мая Пригожин опубликовал видео, в котором возложил на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова ответственность за гибель наемников ЧВК из-за нехватки боеприпасов. Видео было записано на фоне тел погибших наемников. Через несколько часов Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что 10 мая выведет свои подразделения из Бахмута, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель».

«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Meduza