Пригожин заявил, что наемники ЧВК Вагнера покинут Бахмут после 9 мая

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что из-за «снарядного голода» его группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря.

«Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — заявил Пригожин в обращении, адресованном военному командованию, президенту и народу России. Обращение опубликовала пресс-служба бизнесмена.

К 9 мая 2023 года мы должны были взять Бахмут, но зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от любых артиллерийских боеприпасов. Наступательные ресурсы ЧВК Вагнера закончились еще в начале апреля, но мы наступаем, несмотря на то, что силы противника превосходят нас в пять раз… Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут в геометрической прогрессии с каждым днем. Несмотря на это, совет командиров ЧВК Вагнера принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 мая, День Победы — встретить блеском русского оружия. Официально обращаюсь к начальнику Генштаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу Россиии. Заявляю от имени бойцов ЧВК Вагнера, от имени командования, что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнера в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель.

Ранее в ночь на 5 мая пресс-служба Пригожина распространила видео, на котором глава ЧВК Вагнера на фоне трупов наемников кричит матом на военное руководство РФ, требуя поставок боеприпасов.

Город Бахмут (до 2016 года носил название Артемовск, так его продолжают называть российские военные) — важный транспортный узел в Донбассе, выполняющий функцию украинского укрепленного района, который прикрывает пути наступления на Краматорск, Славянск, Северск и Торецк. Со второй половины мая 2022 года российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета российские силы, представленные в основном бойцами ЧВК Вагнера, ведут ожесточенные бои на этом направлении. Этот район считается самой горячей точкой на линии фронта. В апреле 2023 года Евгений Пригожин заявлял, что его наемники контролируют 90% города.

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