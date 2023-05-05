Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал задачу «держать на особом контроле» вопросы поставки вооружений в зону «специальной военной операции», сообщило российское военное ведомство.

Соответствующее поручение Шойгу дал во время инспекции, которую он провел в Южном военном округе. Он также выслушал доклад недавно назначенного замминистра по тыловому обеспечению Алексея Кузьменкова.

Министерство также опубликовало видео, на котором Шойгу осматривает военную технику.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 5 мая опубликовал видео, в котором он кричит матом на Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и возлагает на них ответственность за гибель бойцов ЧВК из-за нехватки боеприпасов. Видео было записано на фоне тел погибших наемников. Через несколько часов Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что 10 мая выведет свои подразделения из Бахмута, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель».

Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера и ранее неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов — в частности, это было в феврале 2023 года. Тогда в Минобороны уверяли, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки» и предупреждали ЧВК Вагнера о том, что вынос вопроса в публичное поле «играет только на пользу врагу».

«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Meduza