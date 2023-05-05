Война Четыреста тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

В апреле Владимир Путин своим указом разрешил передать в управление Росимущества три российских актива, которые принадлежат финскому концерну Fortum. Сегодня концерн выступил против «незаконных» действий властей РФ и пообещал обратиться в суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что все действия в отношении Fortum соответствуют законам России и будут продолжены. «Эти действия, они продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны», — заявил Песков.

Об изъятии собственности компаний из «недружественных» стран — в подкасте «Что случилось»