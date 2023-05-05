Война Четыреста тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 4 мая — здесь.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Компания «Тинькофф Инвестиции» объявила, что введет ограничения по ценным бумагам иностранного военно-промышленного комплекса, начиная с 15 мая.
«По рекомендации Банка России СПБ биржа и брокеры ограничивают покупку некоторых иностранных ценных бумаг. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые относятся к сектору ВПК», — сказано в сообщении брокера.
В компании подчеркнули, что ограничения распространяется только на покупку таких акций, но не на их продажу.
Украина вернула тела 80 погибших военных, сообщили в Минреинтеграции Украины.
«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения», — сказали в министерстве.
В апреле Владимир Путин своим указом разрешил передать в управление Росимущества три российских актива, которые принадлежат финскому концерну Fortum. Сегодня концерн выступил против «незаконных» действий властей РФ и пообещал обратиться в суд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что все действия в отношении Fortum соответствуют законам России и будут продолжены. «Эти действия, они продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны», — заявил Песков.
Об изъятии собственности компаний из «недружественных» стран — в подкасте «Что случилось»
Что еще сказал представитель Кремля:
- Тема атаки дронов на Кремль, скорее всего, будет обсуждаться на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ.
- Между Москвой и Вашингтоном возможны «любые контакты» и они будут при необходимости продолжаться «для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление бизнесмена Евгения Пригожина о готовности вывести силы ЧВК Вагнера из Бахмута 10 мая.
«Разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера из-за нехватки боеприпасов передаст свои позиции в Бахмуте подразделениям Минобороны РФ. Пригожин обвиняет военное руководство Росиии в «снарядном голоде» в ЧВК.
Газета The Financial Times сообщила, что, по мнению некоторых западных аналитиков, за атакой беспилотников на Кремль может стоять Украина
В частности, такое мнение высказал директор программы изучения России аналитической организации CNA Майкл Кофман. Он предположил, что удар беспилотников преследовал символические цели и был направлен на ослабление власти Кремля, а также демонстрацию уязвимости России.
В то же время среди экспертов существует мнение, что Россия могла сама инсценировать удар по Кремлю. С этой версией не согласился высокопоставленный западный дипломат, который заявил FT на условиях анонимности, что подобный удар не соответствует интересам Кремля, поскольку демонстрация уязвимости одного из самых защищенных мест в России наносит «огромный политический ущерб Владимиру Путину».
В больнице в Краматорске Донецкой области умерла 16-летняя девушка, получившая ранения при ударе России по городу 29 апреля, сообщил глава Краматорска Александр Гончаренко.
Погибла школьница Елизавета Невара, получившая тяжелые ранения во время обстрела, сообщило управление образования Краматорского горсовета.
После удара по Краматорску сообщалось, что женщина и ребенок госпитализированы с ожогами, пишет «Украинская правда».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «атака дронов» на Кремль — это «враждебный акт», на который Россия ответит конкретными действиями, пишет «Интерфакс».
«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома „хозяев“ киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli (повод к войне — прим. „Медузы“) это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров журналистам.
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера из-за нехватки боеприпасов передаст Минобороны РФ свои позиции в Бахмуте
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что из-за «снарядного голода» группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря.
«Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — заявил Пригожин в обращении, адресованном военному командованию, президенту и народу России. Обращение распространила пресс-служба бизнесмена.
Ранее Пригожин из-за нехватки боеприпасов матом наорал на руководство Минобороны РФ на фоне трупов наемников ЧВК Вагнера
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская будут участвовать в официальных мероприятиях по случаю коронации Карла III, намеченной на 6 мая. Об этом Шмыгаль, который находится в Лондоне, сообщил в своем телеграме.
По словам премьер-министра Украины, в Лондоне запланирован «ряд встреч для укрепления отношений с одним из ключевых наших союзников». «Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию», — добавил он.
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах Краснодарского края, взрыв на Ильском нефтеперерабатывающем произошел в результате удара беспилотника. «В 09:10 мск в результате прилета БПЛА на Ильский НПЗ произошел взрыв на установке АТ-5 с последующим возгоранием», — сказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщили, что причиной пожара на Ильском НПЗ стало «самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона».
Дроны атакуют Ильский НПЗ второй день подряд.
По данным Минобороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины. По предварительной информации, два человека погибли и девять ранены. Под обстрел попали 147 населенных пунктов, поражены 92 объекта инфраструктуры.
Японская сеть Uniqlo решила закрыть в России большинство своих крупных магазинов
Большую часть освобождаемых площадей займет российская Gloria Jeans, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Год назад, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Uniqlo объявила, что временно приостановит работу своих магазинов в России. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в России работали 50 магазинов, на конец января 2023 года их осталось 27 (все они временно закрыты).
Фактически Uniqlo сейчас полностью сворачивает бизнес в России, сообщила директор ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Uniqlo это не комментировали.
По итогам 2022 года Uniqlo получила в России больше 10 миллиардов рублей убытков, хотя с 2018 года российский бизнес Uniqlo был прибыльным.
В поле в Ростовской области упал трехметровый дрон, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.
Беспилотник недалеко от поселка Нижнедонской днем 4 мая нашел 60-летний местный житель. Прибывшие сотрудники спецслужб изъяли беспилотник.
Shot утверждает, что это дрон-разведчик, который прилетел с территории Украины и занимался наводкой на местную газораспределительную станцию. Baza указывает, что откуда прилетел беспилотник, пока неизвестно.
Ехавшая к больному отцу в Крым гражданка Украины стала подозреваемой по делу о шпионаже
25-летняя гражданка Украины и крымская татарка Ление Умерова, которая в декабре 2022 года была задержана на границе Грузии и России, стала подозреваемой по делу о шпионаже. Об этом сообщает издание «Грати» со ссылкой на брата Умеровой Азиза.
Умерову задержали, когда она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Она провела в заключении во Владикавказе почти полгода, а недавно сотрудники ФСБ увезли ее из изолятора.
Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине говорит о диверсиях, произошедших на железной дороге в Брянской области России в начале мая.
По мнению британской военной разведки, участившиеся диверсии на российских железных дорогах в районах, граничащих с Украиной, «почти наверняка вызвали кратковременные локальные сбои в железнодорожных перевозках российских военных».
«Хотя бригады железнодорожных войск способны быстро восстановить линии, эти инциденты усилят нагрузку на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, по-прежнему не смогут полностью защитить от атак обширные и уязвимые железнодорожные сети России», — считают авторы обзора.
Возгорание на Ильском НПЗ ликвидировано, пишет РИА Новости.
На территории завода произошел взрыв, из-за чего была повреждена воздушная установка, сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурной диспетчерской службе района.
Пожар на площади 60 квадратных метров ликвидировали в 9 утра до прибытия пожарных, сообщили в МЧС России.
В экстренных службах Краснодарского края подтвердили ТАСС, что на территории Ильского НПЗ из-за атаки беспилотника произошел пожар.
При этом телеграм-канале Mash утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. Сотрудники НПЗ сообщили Mash, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи взрывного устройства, после чего попытались скрыться. Их задержали.
Телеграм-каналы публикуют видео, снятое, как утверждается, возле нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который атаковал беспилотник.
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Беспилотник опять атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае утром 5 мая, сообщает Baza. Дрон ударил по одной из установок, после чего начался пожар.
В ночь на 4 мая четыре беспилотника также нанесли удар по резервуару Ильского нефтеперерабатывающего завода, из-за чего произошел пожар, который потушили за несколько часов.
Сбитый дрон над Киевом
Воздушные силы Украины вечером 4 мая сбили над Киевом собственный беспилотник «Байрактар». По данным ВСУ, дрон совершал плановый полет и в какой-то момент потерял управление. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за попадания обломков беспилотника начался пожар в торговом центре в Соломенском районе Киева.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение к военному руководству РФ, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки.
Видео, опубликованное пресс-службой бизнесмена, снято на фоне десятков трупов наемников ЧВК. Пригожин, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, кричит на них матом.
Это парни «ЧВК Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, суки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные сил РФ 4 мая нанесли массированный удар по территории Украины дронами «Шахед», 18 из 24 уничтожены. За сутки российские силы нанесли 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, совершили 75 авиаударов и 65 пусков из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- Российские силы наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — ВСУ отбили около 60 атак. Ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. На Авдеевском направлении ВС РФ наступательных действий не проводили.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины 4 мая поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.