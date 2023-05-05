Песков сообщил об отмене приема в Кремле по случаю Дня Победы

Приема в Кремле по случаю Дня Победы в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, запланировано ли это мероприятие в текущем году.

9 мая президент традиционно встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. На этом мероприятии глава государства произносил речь и вручал награды.

Последний прием состоялся в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса, в прошлом году — на фоне полномасштабной войны в Украине.

В России более 20 городов отменили парады в честь Дня Победы в 2023 году. В некоторых городах мероприятия отменяли «по соображениями безопасности», в других — заботой об «участниках СВО», приехавших на реабилитацию. В то же время в Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», а в Белгороде — «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. В Брянске, Краснодаре и Сочи власти и вовсе не стали объяснять отмену парадов.

В свою очередь в Москве пока отказались только от шествия «Бессмертного полка» (в других городах России это мероприятие тоже проводиться не будет).

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