Более 20 российских городов объявили об отмене парадов в честь Дня Победы

Парады в честь Дня Победы в 2023 году отменены как минимум в 21 городе, где их проводили годом ранее, подсчитало издание «Верстка».

Среди городов, отказавшихся от парадов «по соображениям безопасности», Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень.

Отмену парадов в Пскове и Великих Луках также обосновали заботой об «участниках СВО», приезжающих на реабилитацию, которые, по словам главы региона Михаила Ведерникова, звуки фейерверков «воспринимают абсолютно по-другому». В Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», пишет «Верстка», а в Белгороде — «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города.

В Брянске, Краснодаре и Сочи власти не стали объяснять отмену парадов, просто поставив жителей перед фактом, что в 2023 году их не будет.

Ночью 3 мая Кремль, как объявили власти РФ, был атакован «украинскими дронами». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на атаку парад на Красной площади 9 мая отменять не планируют. Эксперты американского Института изучения войны, в свою очередь, считают, что власти РФ могут воспользоваться «атакой дронов» (по их версии, она, скорее всего, была инсценирована) в том числе для сокращения или отмены праздничных мероприятий в честь Дня Победы.