Минобороны РФ заявило об угрозе продления зерновой сделки из-за атак беспилотников в аннексированном Крыму

Минобороны России заявило, что очередное продление находится под угрозой из-за атак «безэкипажных катеров» в аннексированных Севастополе и Крыму. В атаках российское военное ведомство обвинило власти Украины. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

В своем сообщении Минобороны напоминает, что в конце октября 2022 года Россия приостановила свое участие в соглашении по экспорту украинского зерна по Черному морю. Такое решение было принято из-за на суда в Севастополе, о которой ведомство заявило 29 октября. Минобороны утверждает, что зерновая сделка была возобновлена «только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действия против РФ».

Минобороны заявило, 23 марта и 24 апреля «Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами». По версии ведомства, они были запущены из акватории порта Одессы, «определенного для реализации черноморской инициативы».

В заявлении ведомства говорится, что это ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки 18 мая.

Украинские власти не подтверждали свою причастность к атакам беспилотников.

Утром 24 апреля губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атаковали надводные беспилотники. По его словам, один дрон был сбит, еще один взорвался сам. Позже в Минобороны РФ заявили, что около 3:30 ночи 24 апреля три «безэкипажных быстроходных катера» пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Силы противоподводно-диверсионного обеспечения РФ уничтожили их на подходе к Севастопольской бухте.

22 марта Развожаев сообщал, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на севастопольскую бухту.