Севастополь атаковали морские беспилотники. Губернатор аннексированного города сообщил о трех сбитых дронах

Утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Развожаева, военные корабли в результате атаки не повреждены, однако в нескольких зданиях от взрывов уничтоженных БПЛА повыбивало стекла. Пострадавших нет.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Севастополе. В телеграм-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города утром в среду появилось сообщение о том, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.