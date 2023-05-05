В Краснодарском крае беспилотник второй раз за два дня атаковал нефтеперерабатывающий завод

Утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Как сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурной диспетчерской службе Северского района, перед началом пожара на территории НПЗ произошел взрыв, из-за чего была повреждена воздушная установка.

Причиной пожара стало «самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона», заявили РИА Новости в экстренных службах.

Между тем телеграм-канал Mash утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. По словам сотрудников НПЗ, диверсанты подорвали пятую установку при помощи взрывного устройства, после чего пытались скрыться. Их задержали.

Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. В ночь на 4 мая завод атаковали четыре беспилотника, в результате чего возник пожар площадью 400 квадратных метров.

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