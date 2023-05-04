Мэр Одессы Геннадий Труханов арестован по делу о растрате более 92 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

По версии следствия, в 2016 году Одесский горсовет приобрел здание обанкротившегося завода «Краян» по завышенной цене, а разницу попытался вывести через фиктивное предприятие, пишет УНИАН.

САП уточняет, что мэра взяли под стражу, поскольку он не внес ранее определенный судом залог в размере более 30 миллионов гривен (около 812 тысяч долларов). Теперь суд избрал Труханову меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 13 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов).

24 апреля в Высшем антикоррупционном суде Украины состоялось заседание по делу Геннадия Труханова, в ходе которого прокурор САП подал ходатайство о заключении мэра Одессы и других фигурантов дела под стражу. Кроме Труханова в растрате 92 миллионов гривен обвиняются заместитель мэра Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов.