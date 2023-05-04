Война Четыреста тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 3 мая — здесь.
Президент Киргизии Садыр Жапаров — единственный иностранный лидер, приглашенный на парад Победы 9 мая в Москву — не стал отменять свой визит в Россию после атаки дронов на Кремль.
«График международных мероприятий Садыра Жапарова не менялся», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе президента Киргизии.
Жапаров прибывает с официальным визитом в Россию 8 мая.
Китайский МИД высказался об «атаке дронов» на Кремль
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — заявила на брифинге для прессы официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Как ранее утверждали в администрации президента РФ, в ночь на 3 мая «киевский режим» предпринял попытку атаковать двумя беспилотниками кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Дроны были выведены из строя «с применением систем радиолокационной борьбы», сообщала пресс-служба.
Власти расценили эту атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина в момент атаки дронов в Кремле не было.
В Украине причастность к атаке отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву». По словам Зеленского, Украина использует оружие только для защиты своей территории.
Пресс-служба патрульной полиции Киева публикует фотографии обломков дронов, которые в очередной раз атаковали столицу Украины в ночь на 4 мая.
«Эти фотографии — наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги», — пишут полицейские.
В ночь на 4 мая российские военные обстреляли Краматорск в Донецкой области.
Повреждены здание учебного заведения, прилегающие дома и проезжая часть. О пострадавших не сообщается.
Последствия обстрела публикует канал Freedom.
Государственное агентство ТАСС рассказывает о разработанном в Свердловской области боевом дроне «Упырь», который предназначен для ударов по противнику в глубине фронта.
Как утверждается, разработка полностью некоммерческая, средства на нее собирали среди подписчиков телеграм-каналов прокремлевских «военкоров».
Тактико-технические характеристики дрона производитель предпочел «оставить сюрпризом для ВСУ», отмечает ТАСС.
Парады в честь Дня Победы в 2023 году отменены как минимум в 21 городе, где их проводили годом ранее, подсчитало издание «Верстка».
Среди городов, отказавшихся от парадов «по соображениям безопасности», Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень.
Отмену парадов в Пскове и Великих Луках также обосновали заботой об «участниках СВО», приезжающих на реабилитацию, которые, по словам главы региона Михаила Ведерникова, звуки фейерверков «воспринимают абсолютно по-другому». В Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», пишет «Верстка», а в Белгороде — «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города.
В Брянске, Краснодаре и Сочи власти не стали объяснять отмену парадов, просто поставив жителей перед фактом, что в 2023 году их не будет.
Британская разведка: из-за ударов беспилотников России придется менять систему поставок топлива
В свежем обзоре Минобороны Великобритании анализируются атаки дронов на нефтехранилища в приграничных регионах России и на оккупированных территориях.
- 3 мая 2023 года произошел пожар на базе хранения горючего в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Предположительно, он начался из-за попадания беспилотника.
- Это соответствует схеме повреждения российских топливных баз с начала года, при этом особенно уязвимыми для атак остаются хранилища в приграничных районах России и на оккупированной территории Украины.
- Нарушение работы объектов хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит РФ скорректировать систему поставок горючего, чтобы смягчить последствия таких атак.
- Корректировка может включать применение дополнительных мер защиты на базах хранения, как уже было замечено в российском Туапсе, или переориентацию на инфраструктуру регионов, которым меньше угрожают атаки.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за «атакой дронов» на Кремль стоят не украинские военные, а российские партизаны
«Это одна из российских партизанских групп. Я не могу сказать большего, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность», — заявил он в интервью CNN.
По словам Пономарева, который с 2014 года проживает в Украине, членами партизанских отрядов внутри России обычно становятся «молодежь, студенты, жители крупных городов».
«Мне известно о партизанской деятельности примерно в 40 городах по всей России. Все партизанские отряды имеют свою направленность, свою специализацию, свои профильные знания. Часть из них занимается диверсиями на железной дороге, часть — поджогами призывных пунктов. Некоторые совершает нападения на провоенных активистов, некоторые занимается хакерскими атаками», — рассказал бывший депутат.
Пономарев утверждает, что атаки беспилотников на территории России — это «новое направление деятельности» группировок, которые, по его словам, представляют «реальную угрозу».
«То, что Путин продает нации и особенно элитам, — это чувство неуязвимости и безопасности. А партизаны разрушают и то, и другое. Они фактически говорят, что война идет, и вы, ребята, лично вы не в безопасности», — добавил он в беседе с CNN.
- В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что за убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи стоит «Национальная республиканская армия». До его заявления упоминаний об этой организации в интернете не было. Тогда Пономарев не смог привести убедительных доказательств причастности «Национальной республиканской армии» к преступлению.
- 2 апреля 2023 года, в день гибели Владлена Татарского, бывший депутат намекнул в СМИ, что знает убийц «военкора», но пока ожидает «официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию». Позже он опубликовал заявление той же «Национальной республиканской армии», взявшей ответственность за убийство Татарского.
После начала полномасштабной войны основатель компании Аркадий Волож решил не возвращаться в Россию и выйти из бизнеса, сохранив за собой несколько международных направлений — в частности, беспилотники и облачный бизнес. После раздела активов «Яндекса» должна появиться новая российская организация; ее покупателей ищут с конца 2022-го.
По информации источников «Медузы» и The Bell, несколько месяцев назад консультанты «Яндекса» предложили многим крупным российским бизнесменам поучаствовать в покупке контрольного пакета акций. В случае заинтересованности потенциальные покупатели должны были сделать заявку на покупку и предложить свою цену.
В шорт-лист претендентов вошли структуры основателя «Лукойла» Вагита Алекперова и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Двое собеседников также назвали среди возможных акционеров владельца «Новатэка» Леонида Михельсона, однако его участие остается под вопросом. Еще одним претендентом считается владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
На Ильский нефтеперерабатывающий завод упали четыре беспилотника, один из которых не взорвался, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее ТАСС сообщал об одном беспилотнике.
Российские войска разместили военную технику и взрывчатку в помещении турбинного отделения энергоблока № 4 Запорожской АЭС . Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на специалистов МАГАТЭ.
Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов. В очередной раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия ощутит не только Украина — они будут носить трансграничный характер.
Ведомство напомнило, что после захвата ЗАЭС летом 2022 года российские военные уже размещали военную технику и взрывчатку в машинных залах первого и второго энергоблоков электростанции.
Институт изучения войны: «атака дронов» на Кремль, скорее всего, была инсценировкой
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре разобрал «атаку дронов» на Кремль и пришел к выводу, что она, вероятно, была инсценировкой.
В пользу этой версии, считают эксперты ISW, в частности, говорит «немедленная, последовательная и скоординированная» реакция Кремля на произошедшее.
Если бы атака беспилотника не была инсценирована внутри страны, считают авторы обзора, то это было бы неожиданным событием для российских властей, к которому они не смогли бы столь быстро подготовиться.
ISW также отмечает, что Россия значительно усилила меры безопасности в Москве, «поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько уровней противовоздушной обороны и взорваться или были сбитыми прямо над Кремлем таким образом, чтобы обеспечить впечатляющие кадры».
Инсценировку «атаки дронов», по мнению экспертов ISW, власти РФ могли устроить для того, чтобы оправдать отмену или сокращение программы празднования 9 мая, а также, чтобы «представить войну как нечто экзистенциальное для своей внутренней аудитории».
В ISW не исключают, что власти РФ готовят и другие подобные операции, чтобы увеличить поддержку войны внутри страны перед предстоящим украинским контрнаступлением.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Нидерланды. 4 мая он выступит в Гааге с речью под названием «Нет мира без справедливости», а также посетит Международный уголовный суд.
Как пишет Nos, среди местных парламентариев возникла дискуссия, насколько уместен визит Зеленского 4 мая, когда в Нидерландах отмечают День памяти погибших во Второй мировой войне и других военных конфликтах. В основном депутаты считают, что так совпало из-за логистики и визит президента Украины не затмит поминальные мероприятия.
Накануне Зеленский был с визитом в Финляндии.
По данным Bild, 13-14 мая украинский лидер может посетить Германию.
Бахмут, 3 мая
Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины наблюдают за полетом беспилотников из подземного бомбоубежища в районе Бахмута.
В Воронежской области утром 4 мая система ПВО обнаружила и сбила беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», — пишет губернатор в телеграме.
Телеграм-канал Astra утверждает, что в 5:40 утра беспилотник упал на территории воинской части 45117 и взорвался.
Телеграм-канал Mash также сообщает, что под Белгородом сбит украинский БПЛА Shark, который предназначен для разведки и корректировки направления ракетных ударов.
По утверждению издания, дрон пересек границу и пролетел около 5,5 километра, после чего был сбит и упал в поле. Беспилотник не был оснащен взрывчаткой, но имел «камеру с 30-ти кратным зумом».
По последним данным, в результате обстрела Херсонской области 3 мая погибли 23 человека и еще 46 пострадали.
Как сообщала Генпрокуратура Украины, российские военные вели «хаотичный» обстрел по Херсону, а снаряды попадали в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе местный супермаркет «АТБ» и железнодорожный вокзал.
Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, сообщает утром 4 мая губернатор региона Александр Богомаз.
По данным чиновника, из-за обстрела в селе повреждены несколько домовладений и нарушено энергоснабжение.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области
Беспилотник в ночь на 4 мая ударил по резервуару Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, из-за чего произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Около пяти утра глава региона сообщил, что пожар ликвидирован.
Также в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотник попал в строящуюся конструкцию межцеховой эстакады завода. Сотрудники предприятия потушили возникший пожар. О пострадавших не сообщается.
По данным Национального информационного бюро Украины на начало мая 2023 года, после начала полномасштабного российского вторжения из аннексированных регионов насильно депортировали более 19 тысяч украинских детей. Пока только 364 из них удалось вернуть родителям. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном перемещении детей в Россию. Эти действия квалифицированы судом как военные преступления. ПАСЕ называет их геноцидом. В РФ утверждают, что не депортируют, а эвакуируют детей из-под обстрелов ради их безопасности. В Украине и на Западе считают эти действия нарушением конвенции ООН о правах ребенка. «Украинская правда» подробно рассказывает, кто и как похищает украинских детей, и какими методами российские власти пытаются заставить их ненавидеть Украину.
Войска РФ в ночь на 4 мая запустили по территории Украины беспилотники-камикадзе, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Дроны, по данным украинских военных, были запущены с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря). Всего было запущено 24 беспилотника «Шахед-136/131», 18 из них удалось сбить, сообщило командование Воздушных сил.
Так, по данным местных властей, были сбиты все беспилотники, запущенные по Киевской области. В Одесской области удалось уничтожить 12 из 15 дронов.
Из заявлений местных властей известно, что в Киеве были сбиты все беспилотники и ракеты (обломки повредили несколько автомобилей), в Одессе — 12 из 15 дронов. Оставшиеся три беспилотника, объявило оперативное командование ВСУ «Юг», врезались в общежития одного из учебных заведений. Люди не пострадали.
На опубликованных командованием Воздушных сил ВСУ фото беспилотников видно, что на них написано «Zа МоскVу» и «Zа Кремль».
Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут вооружения на 300 миллионов долларов.
Среди прочего в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерии и минометов, а также гаубицы 155-мм калибра, авиационные ракеты Hydra-70 и противотанковые средства, говорится в пресс-релизе.
В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз согласовал детали схемы совместной закупки боеприпасов для Украины на миллиард евро.
Подробности соглашения он не раскрыл, однако известно, что совместная закупка боеприпасов является частью более широкого плана ЕС по отправке в Украину миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Противник продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 40 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили район сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Главная тема прошедшего дня
В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Московский Кремль — рабочую резиденцию президента РФ. Официально российские власти подтвердили это только в середине дня, обвинив в случившемся украинские спецслужбы. В администрации Владимира Путина заявили, что беспилотники были уничтожены, но не объяснили, как именно они долетели до самого центра Москвы. «Медуза» отвечает на самые важные вопросы про атаку дронов.
Здравствуйте. Начинается 435-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает регулярный онлайн, в котором расскажет о ходе боевых действий и связанных с ними событиями в остальном мире.
Хронику 3 мая читайте здесь.