Война Четыреста тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Китайский МИД высказался об «атаке дронов» на Кремль

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — заявила на брифинге для прессы официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Как ранее утверждали в администрации президента РФ, в ночь на 3 мая «киевский режим» предпринял попытку атаковать двумя беспилотниками кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Дроны были выведены из строя «с применением систем радиолокационной борьбы», сообщала пресс-служба.

Власти расценили эту атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина в момент атаки дронов в Кремле не было.

В Украине причастность к атаке отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву». По словам Зеленского, Украина использует оружие только для защиты своей территории.

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