В офисе президента Украины назвали «атаку дронов» на Кремль «абсолютной инсценировкой»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает атаку дронов на Кремль, в которой российские власти обвинили Украину, инсценированной. Об этом он написал в твиттере.

«Кремль, дрон, двое организаторов Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютная инсценировка», — заявил Подоляк.

Американский Институт изучения войны также пришел к выводу, что «атака дронов», вероятно, инсценирована. В пользу этой версии, по мнению экспертов, в частности, говорит «немедленная, последовательная и скоординированная» реакция Кремля на произошедшее.

Власти России утверждают, что атаку беспилотников организовали власти Украины, а решение о нападении принимали в США. В Киеве и Вашингтоне отрицают причастность к случившемуся.

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