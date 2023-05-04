«Конечно, все мы хотим видеть здесь другого Владимира» Зеленский выступил в Международном уголовном суде в Гааге. Краткий пересказ его речи

Конечно, все мы хотим видеть здесь в Гааге другого Владимира. Того, который должен быть осужден за свои преступные действия. Я уверен, что это произойдет, когда мы победим. Украине нужны настоящий мир, настоящая свобода и настоящая справедливость — а не гибриды, связанные с приостановкой боевых действий. Россияне только за апрель совершили 6139 военных преступлений, в результате которых погибли 207 человек, и ко всем этим преступлениям привело одно первичное — это преступление агрессии. Начало зла. За него должна быть ответственность — и этого можно добиться только благодаря трибуналу. Нужно трансформировать в новые реалии опыт Нюрнбергского процесса. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий — мы должны принимать смелые решения, которые исправят недостатки международного права. Наказать Россию за преступления агрессии — это наша историческая ответственность. Я призываю мир не бояться. Эту войну нужно сделать последней войной в мире. И мы это сделаем.

Это приблизительный пересказ речи Владимира Зеленского в Международном уголовном суде в Гааге. Заявления украинского лидера сокращены и отредактированы с сохранением смысла сказанного.

Фото на обложке: Yves Herman / Reuters / Scanpix / LETA