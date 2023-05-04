Российские войска атаковали Украину дронами. В ВСУ заявили, что 18 из 24 беспилотников удалось сбить

Войска РФ в ночь на 4 мая запустили по территории Украины беспилотники-камикадзе, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Дроны, по данным украинских военных, были запущены с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря). Всего было запущено 24 беспилотника «Шахед-136/131», 18 из них удалось сбить, сообщило командование Воздушных сил.

Так, по данным местных властей, были сбиты все беспилотники, запущенные по Киевской области. В Одесской области удалось уничтожить 12 из 15 дронов.

Из заявлений местных властей известно, что в Киеве были сбиты все беспилотники и ракеты (обломки повредили несколько автомобилей), в Одессе — 12 из 15 дронов. Оставшиеся три беспилотника, объявило оперативное командование ВСУ «Юг», врезались в общежития одного из учебных заведений. Люди не пострадали.

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