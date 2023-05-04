Жители Москвы 4 мая столкнулись со сбоями в работе GPS, сообщают телеграм-каналы Baza и Ateo Breaking. Информацию о проблемах с GPS журналистам РБК также подтвердили в «Яндексе».

Представитель компании заявил, что неправильное отображение геопозиции пользователей может быть связано со сбоями в работе спутниковой системы, которая влияет на все сервисы — от навигаторов до фитнес-браслетов. При этом собеседник агентства отметил, что к сбоям GPS не имеют отношения интернет-сервисы, поскольку приложения получают ошибочную информацию от устройств (смартфонов и планшетов). Почему устройства передают неправильную информацию, в компании не уточнили.

Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца. «На время подготовки к Параду Победы будет активирована смена локации GPS. Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково», — говорится в сообщении канала.

Проблемы с работой GPS также подтвердили изданию Daily Storm в ГЛОНАСС. Там сообщили, что сбои начались 4 мая в «где-то с шести утра». С чем они связаны, не уточняется.

Телеграм-канал Ateo Breaking пишет, что проблемы с определением координат наблюдаются на всей территории Москвы.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина. Официально российские власти сообщили о произошедшем только в середине дня. В пресс-службе Кремля заявили, что расценивают атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ». В произошедшем российские власти обвинили Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят США.

Украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал российские обвинения «нелепыми». «США не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет», — добавил Кирби.

Что известно об атаке дронов

Откуда прилетели дроны, которые атаковали Кремль? Как им удалось обойти ПВО? Угрожало ли что-то Путину? «Медуза» отвечает на главные вопросы об ударах по резиденции президента РФ

Что известно об атаке дронов

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