«Прошу по пять человек уговорить» «Фонтанка» рассказала, как в Петербурге районные власти просят предприятия «выполнить задачу» по набору контрактников в армию

Реклама службы по контракту в Ленинградской области Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Выборгского района Санкт-Петербурга призвали местные предприятия помочь с набором контрактников, которых затем отправят на войну с Украиной. Об этом пишет «Фонтанка». По информации издания, 4 мая в администрации района прошла встреча, на которой перед представителями крупнейших предприятий района выступили его глава Виктор Полунин, его первый заместитель Василий Сажнов и начальник районного отдела городского военкомата Александр Бажимов.

«Фонтанка» пересказывает содержание встречи, на которой, как утверждает издание, Полунин заявил, что местные власти и бизнес должны проводить «популяризацию» службы по контракту. Военком Александр Бажимов заявил, что несколько недель назад состоялось совещание с губернатором Петербурга Александром Бегловым, на котором были названы «целевые показатели».

Он напомнил, сколько человек были отправлены на войну в рамках «частичной мобилизации» («Фонтанка» не уточняет, идет ли речь об общем числе мобилизованных или только об их количестве в Петербурге). «Сейчас нам надо отправить в полтора раза больше», — сказал Бажимов.

По словам военкома, на совещании у губернатора петербургским военкоматам и районным администрациям «поставили в упрек» ситуацию в Москве, где якобы ежедневно заключают контракты по 100 человек. «Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить. <…> Ту задачу, которую губернатор нам поставил, все равно придется выполнить», — сказал он.

Что грозит тем, кто не будет в этом участвовать, Бажимов не сообщил. Он напомнил о положенных бизнесу льготах в виде отсрочек и брони сотрудников. Участникам встречи также раздали буклеты, где говорилось об условиях службы по контракту, в том числе о зарплатах и других выплатах, отмечает «Фонтанка».

По словам первого заместителя главы района Сажнова, предприятиям нужно «собрать и в доступной форме» донести, что сейчас проводится работа по привлечению на службу на контракту. По его словам, кандидаты не должны обязательно быть сотрудниками предприятий, это могут быть «знакомые, друзья, родственники, которые выражают заинтересованность в этой работе». Он добавил, что контракты могут заключать не только граждане РФ, но и иностранцы, а также люди старше 60 лет и те, кто снялся с воинского учета.

«Фонтанка» пишет, что через две недели предприятия попросили отчитаться, сколько человек они направили в информационный пункт при районной администрации. По словам Полунина, «в дальнейшем придется учитывать, кто какой вклад» из предприятий внес «в эту работу». Он заявил, что в зависимости от этого с руководителями предприятий будут разговаривать «на уровне правительства и губернатора».

«Мы это видели на уровне мобилизации — уходили в сторону разными способами. Сейчас так не пойдет. Придется задавать конкретные вопросы: а что ты сделал, собираешься ли ты делать и что ты вообще об этом думаешь? От нас с вами зависит, останется ли наш город мирным», — заключил глава района.

Представители каких предприятий участвовали во встрече, в публикации не уточняется.

The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки, рассекреченные в результате утечки, писала, что в 2023 году российское военное командование планирует привлечь на службу по контракту более 415 тысяч человек, при этом 300 тысяч из них будут служить в резерве, а остальных отправят в Украину, чтобы сформировать новые подразделения и пополнить старые.

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