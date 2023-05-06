РИА Новости: Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга при взрыве машины под Нижним Новгородом

В результате взрыва в Нижегородской области писатель Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, автомобиль Прилепина взорвался «в довольно глухом месте», около 80 километров от нижегородского Бора. Телеграм-канал Mash утверждает, что писателю наложили шины и бандаж на сломанную ногу, после чего вертолетом перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

На место происшествия также прибыли сотрудники СК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По какой статье завели дело, спикер СК Светлана Петренко не уточнила.

По данным МВД, в результате взрыва погиб один водитель писателя.