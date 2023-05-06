«Верстка»: при взрыве машины Прилепина погиб его охранник с позывным «Злой». Это 27-летний уроженец Луганска, включенный в базу «Миротворец»

В результате взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина погиб его охранник с позывным «Злой». Первоначально об этом сообщил «военкор» Семен Пегов. «Верстка» выяснила, что это позывной 27-летнего уроженца Луганска Александра Шубина, включенного в базу «Миротворец».

По данным «Миротворца», Шубин с 2016 года служил рядовым в самопровозглашенной ДНР. «Верстка» утверждает, что как минимум с 2018 года он перебрался в Нижний Новгород — именно туда ему приходили штрафы за нарушение ПДД. В Нижнем Новгороде живут Захар Прилепин и его семья.

Обновление. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя подтвердило, что в результате взрыва погиб именно Александр Шубин. Согласно пресс-службе, он был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.

Машина Захара Прилепина была взорвана 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Писатель был ранен — по данным РИА Новости, у него переломы и сотрясение мозга. Следственный комитет РФ возбудил в связи со взрывом уголовное дело по статье о теракте.

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