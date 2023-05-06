В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель ранен

В Нижнем Новгороде взорван автомобиль Захара Прилепина, сообщает ТАСС. По данным агентства, писатель получил ранения.

В то же время РИА Новости пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что взрыв произошел трассе в Нижегородской области. По информации агентства, водитель погиб, писатель получил ранения.

В свою очередь телеграм-канал Mash утверждает, что Прилепин находится в тяжелом состоянии. Также канал пишет, что к месту происшествия направляется вертолет, чтобы доставить писателя в больницу в Нижнем Новгороде.

Источник РБК сообщил, что 6 мая Прилепин возвращался в Москву с территории аннексированных ДНР и ЛНР. Он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, злоумышленники преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе, пишет РБК.

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