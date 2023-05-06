В Санкт-Петербурге опечатали драмтеатр Льва Додина. Ранее театр перенес два спектакля с участием Данилы Козловского из-за доноса

В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Sota.

Согласно фотографии, опубликованной каналом, театр был опечатан Роспотребнадзором. По информации газеты, МДТ будет закрыт до 12 мая. Собеседники издания, близкие к учреждению, также сообщили, что в театре проводится некая проверка. В МДТ ситуацию пока не комментировали.

В Роспотребнадзоре закрытие МДТ объяснили «многочисленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями», передает ТАСС.

Во второй половине апреля театр перенес два спектакля с участием актера Данилы Козловского, поскольку на него написали заявление Генпрокурору о «дискредитации» российской армии. Автор доноса — Виталий Бородин, он же автор доносов на Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву и многих других.

Причиной для жалобы Бородина стал антивоенный пост Козловского, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги». ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Генпрокуратура начала проверку.

В свою очередь Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину и ТАСС. Однако Пресненский суд не принял иск по формальным основаниям — в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике.