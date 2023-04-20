В Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге перенесли спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли.

«Спектакли „Гамлет“, назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. <…> Очень надеемся, что спектакли состоятся», — цитирует РБК сообщение театра.

Причина переноса спектаклей не уточняется.

На Данилу Козловского активист написал донос в Генпрокуратуру из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги». ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Генпрокуратура начала проверку. Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину и ТАСС.