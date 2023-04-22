В Санкт-Петербурге перенесли второй спектакль с участием Данилы Козловского. Ранее на актера написали донос о «дискредитации» армии РФ

Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы в Санкт-Петербурге принял решение о переносе спектаклей «Коварство и любовь» с участием Данилы Козловского, сообщает пресс-служба театра.

«К сожалению, спектакли „Коварство и любовь“, назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении. Причина переноса не уточняется.

20 апреля стало известно, что МДТ перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли.

Донос на Данилу Козловского написал активист Виталий Бородин. Причиной для жалобы в Генпрокуратуру стал антивоенный пост, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги». ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Генпрокуратура начала проверку.

В свою очередь Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину и ТАСС. Однако Пресненский суд не принял иск по формальным основаниям — в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике.