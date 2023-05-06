Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 45 человек, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это 42 защитника и три защитницы „Азовстали“. Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», — написал Ермак, добавив, что «среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на „Азовстали“».

Также Ермак сообщил, что один из освобожденных украинских военных уже дважды побывал в российском плену — первый раз он попал туда во время Широкинской операции (бои под Мариуполем в феврале-июле 2015 года) и провел там два с половиной года.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о возвращении трех военных летчиков. «Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в пресс-релизе.

Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

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