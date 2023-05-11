Пригожин обвинил подразделения регулярной армии РФ в том, что они под Бахмутом «бросают позиции без боя»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил подразделения регулярной армии РФ в том, что они без боя сдают позиции в районе Бахмута.

«Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги», — сказал он.

При этом, как утверждает основатель ЧВК, штурмовые отряды его группировки успешно наступают в самом городе. По словам Пригожина, до его западной границы наемникам осталось пройти «всего 625 метров».

Евгений Пригожин в последние несколько дней публично конфликтует с Минобороны РФ. В начале мая он опубликовал видео, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить ЧВК Вагнера боеприпасы, а затем пригрозил, что его группировка уйдет из Бахмута.

9 мая Пригожин заявил, что бригада Минобороны бежала со стратегического плацдарма в городе. В тот же день в одном из обращений он упомянул некоего «счастливого дедушку», от которого зависит будущее России — и который «думает, что ему хорошо», в то время как он может оказаться «законченным мудаком».

Публичные заявления Пригожина, по данным близких к Кремлю источников «Медузы», в последнее время стали «всерьез беспокоить высшее руководство страны».

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