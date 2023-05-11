Дмитрий Песков заявил, что цели российского вторжения в Украину «частично достигнуты», но далеко не все

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. Основной темой разговора было российского вторжение в Украину.

Песков, в частности, заявил, что цели, которые Россия ставила перед собой, начиная «специальную военную операцию», более чем за год войны «частично достигнуты», но решены пока далеко не все задачи «по защите жителей Донбасса».

Отсутствие значимых военных успехов российских войск в Украине Песков объяснил так:

Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну — это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем.

Говоря о боях за Бахмут, который российские силы, в том числе наемники ЧВК Вагнера, пытаются захватить несколько месяцев, Песков заявил: «Там действительно очень эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон».

«Эмоции там конечно зашкаливают», — сказал пресс-секретарь президента РФ, не став напрямую упоминать публичный конфликт между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и руководством Минобороны. Пригожин обвиняет министерство обороны в том, что оно не поставляет наемникам боеприпасы.

«Я не буду называть фамилию, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах России. Это все российские силы. Эти силы преследуют одну и ту же цель», — заявил Песков.

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