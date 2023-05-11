Российские «военкоры» сообщили о начале украинского наступления в Харьковской области и в Донбассе

В провоенных российских телеграм-каналах вечером 11 мая стали появляться сообщения о начале украинского контрнаступления.

Так, «военкор» Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные «начали реализацию операции по окружению» российских сил на бахмутском направлении. Также, по его данным, ВСУ смогли организовать прорыв в районе Соледара.

Другой «военкор» Александр Коц пишет, что украинские танки замечены на объездной дороге Харькова; по его словам, они движутся в направлении границы с Россией. Он предположил, что этот маневр может быть направлен на растягивание российских ресурсов «на купирование угрозы в Белгородской области». Евгений Поддубный также написал об активности украинских военных под Харьковом.

В то же время, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что «пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках». Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone охарактеризовал сообщения «военкоров» об украинском наступлении как «панику на ровном месте».

В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ 10 мая заявил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени». По его словам, украинская армия могла бы начать наступление уже сейчас, однако это привело бы к «неприемлемо большим» потерям.

«Что случилось» о контрнаступлении ВСУ

Все эпизоды Можно считать, что украинское контрнаступление уже началось? Обсуждаем ситуацию на фронте с Дмитрием Кузнецом 00:00 38:49

Читайте также

Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»