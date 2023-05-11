Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо дополнительное время, в том числе на то, чтобы получить обещанные западными союзниками вооружения.

«Мы можем наступать с тем, что у нас уже есть, но человеческие потери сейчас были бы большими. Это неприемлемо. Поэтому надо еще подождать. Нам нужно еще немного времени», — цитирует Зеленского «Русская служба Би-би-си».

Также Зеленский в ходе разговора с журналистом Британской радиовещательной корпорации Хьюго Бочегой вновь подчеркнул, что Украина не против мирных переговоров, но не готова ни на какие территориальные уступки. «Почему какая-либо страна мира должна отдавать Путину свою территорию?» — сказал он.

Зеленский также отметил, что санкционное давление союзников Украины на Россию приносит результаты. В частности, по его словам, российские войска столкнулись с нехваткой боеприпасов и снизили интенсивность обстрелов.

Президент Украины выразил уверенность в том, что его страна продолжит получать помощь от союзников, в том числе и от США, даже если действующий американский президент Джо Байден на предстоящих выборах проиграет Дональду Трампу. Кроме того, Зеленский не исключил, что к выборам в США, которые пройдут в 2024 году, Украина уже одержит победу.

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