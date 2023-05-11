Минобороны РФ: сообщения о «прорывах обороны» на линии фронта не соответствуют действительности
Сообщения о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения в Украине не соответствуют действительности, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, распространенном вечером 11 мая.
В ведомстве также подчеркнули, что «общая обстановка в районе СВО находится под контролем».
В Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении пресечены три попытки ВСУ провести разведку боем, а также отражены восемь атак. Также в сообщении ведомства говорится, что наемники ЧВК Вагнера продолжают продвижение в западной части Бахмута.
В некоторых провоенных телеграм-каналах вечером 11 мая начала распространяться информация о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. В частности, сообщалось о прорыве украинских военных в районе Соледара и об операции по окружению россиян в Бахмуте, а также о большом количестве украинских танков близ Харькова, направляющихся к границе с РФ.
В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ накануне заявлял, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени».