Минобороны РФ: сообщения о «прорывах обороны» на линии фронта не соответствуют действительности

Сообщения о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения в Украине не соответствуют действительности, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, распространенном вечером 11 мая.

В ведомстве также подчеркнули, что «общая обстановка в районе находится под контролем».

В Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении пресечены три попытки ВСУ провести разведку боем, а также отражены восемь атак. Также в сообщении ведомства говорится, что наемники ЧВК Вагнера продолжают продвижение в западной части Бахмута.

В некоторых провоенных телеграм-каналах вечером 11 мая начала распространяться информация о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. В частности, сообщалось о прорыве украинских военных в районе Соледара и об операции по окружению россиян в Бахмуте, а также о большом количестве украинских танков близ Харькова, направляющихся к границе с РФ.

В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ накануне заявлял, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени».

Подкаст «Что случилось» об украинском контрнаступлении

Все эпизоды Можно считать, что украинское контрнаступление уже началось? Обсуждаем ситуацию на фронте с Дмитрием Кузнецом 00:00 38:49

Читайте также

Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Четыреста сорок второй день. Онлайн «Медузы»