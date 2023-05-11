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Международный обозреватель The New York Times Томас Фридман опубликовал колонку под заголовком «Владимир Путин — самый опасный дурак в мире», в которой анализирует военную стратегию президента РФ в Украине.

Журналист пишет, что Путин рассчитывал на быстрый захват Киева, не имея запасного плана, и теперь, увязнув в боевых действиях, загнал себя в безвыходную ситуацию.

Томас Фридман работает в The New York Times с 1981 года. Был собкором газеты в Бейруте и Иерусалиме, а затем корреспондентом NYT в Белом доме. С 1995 года ведет собственную колонку, посвященную внешней политике. Материалы Фридмана выходят в газете каждые среду и воскресенье. Трижды удостоен Пулитцеровской премии, в том числе за репортажи о израильско-ливанской войне и первой палестинской интифаде. Фридман — автор семи книг, в том числе «From Beirut to Jerusalem» («Из Бейрута в Иерусалим»), получившей Национальную книжную премию США в 1989 году, а также международного бестселлера «Hot, Flat and Crowded» (в русском переводе — «Жаркий, плоский, многолюдный. Кому нужна зеленая революция и как нам реконструировать Америку»).

Путин загнал себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться. Он больше не сможет захватить контроль над всей Украиной. Но в то же время он не может позволить себе потерпеть поражение, после всех потраченных богатств и жизней. Поэтому он не может остановиться.

На то, что у Путина никогда не было в голове запасного плана, по мнению Фридмана, намекает нынешняя «изнурительная война на истощение», а именно «карательные» ракетные обстрелы украинских городов и гражданской инфраструктуры. Эти удары наносятся в надежде обескровить украинцев и истощить запасы западных союзников, чтобы «они отдали ему достаточно большой кусок русскоязычной восточной Украины, который он сможет продать русскому народу как великую победу».

План «Б» Путина состоит в том, чтобы скрыть, что план «А» потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было название, она бы называлась «Операция „Сохрани мое лицо“». Это делает эту войну одной из самых бессмысленных войн современности: лидер одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны до тех пор, пока это не даст ему достаточного прикрытия, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком.

Судя по выступлению Путина на параде Победы 9 мая, теперь Путин цепляется за любое объяснение, чтобы оправдать войну, целиком выдуманную им в своей голове, продолжает Фридман. Так, Путин заявил, что российское вторжение было спровоцировано «западными элитами, которые стравливают людей и раскалывают общество, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают традиционные ценности, которые делают человека человеком».

«Вау. Путин вторгся в Украину, чтобы сохранить российские семейные ценности. Кто бы мог подумать? И это лидер, который изо всех сил пытается объяснить своему народу, почему он начал войну со слабым соседом, который, по его словам, даже не является настоящей страной», — пишет журналист.

По мнению Фридмана, сильнее всего Путина сейчас пугают две вещи: арифметика и российская история. «Он знает, что даже если получит еще несколько километров восточной Украины и удержит за собой Крым, в ту минуту, когда он остановит войну, его народ начнет жестокие арифметические вычисления по его плану „Б“ — начиная с вычитания, — пишет журналист, имея в виду военные потери России в Украине. — Это большое количество жертв, даже для большой страны, и вы можете наблюдать, как Путин обеспокоен тем, что люди говорят об этом. Путин не зашел бы так далеко, если бы не боялся, что, несмотря на все его усилия, в России все шепчутся о том, как плохо идет война и как бы на нее не попасть».

«Боги российской истории не прощают военных поражений, — цитирует затем журналист своего коллегу Леона Арона, профессора-историка современной России из Американского института предпринимательства (вот его недавняя колонка в The Washington Post). — Когда российский лидер заканчивает войну явным поражением или без победы, обычно происходит смена режима. Мы видели это после первой Крымской войны, после русско-японской войны, после неудач России в Первой мировой войне, после отступления Хрущева с Кубы в 1962 году и после афганской кампании Брежнева, которая ускорила горбачевскую перестройку. Русский народ, при всем его знаменитом терпении, простит многое, но не военное поражение».

Леон Арон считает, что украинский конфликт еще далек от завершения и может стать намного хуже. У Путина есть два способа закончить войну. Первый — продолжать до тех пор, пока Украина не будет обескровлена и/или на Западе не наступит усталость от Украины.

Второй — вызвать прямую конфронтацию с США, чтобы подвести мир к взаимному применению ядерного оружия, а затем сделать шаг назад и предложить напуганному Западу урегулирование, при котором Украина становится нейтральной и разоруженной, а Россия сохраняет Крым и Донбасс.

«Невозможно залезть Путину в голову и предсказать его следующий шаг, но меня это беспокоит, — подытоживает Фридман. — Потому что мы знаем, что он знает, что его план „А“ провалился. И теперь он сделает все, чтобы разработать план „Б“. Ему придется найти оправдание этим ужасным потерям — в стране, где побежденные лидеры мирно не уходят в отставку».