ФСБ задержала 19-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в попытке уехать в Украину воевать против России

Сотрудники ФСБ Северной Осетии задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в том, что он собирался уехать в Украину воевать против России, сообщило республиканское управление ФСБ.

По версии спецслужбы, задержанный через телеграм нашел «неустановленных представителей одного из вооруженных формирований» и заявил, что хочет вступить в состав группы.

Затем он приехал во Владикавказ, откуда, как утверждает ФСБ, планировал поехать в Грузию, чтобы встретиться с представителем вооруженного формирования. Сотрудники ФСБ задержали мужчину во Владикавказе.

В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело о приготовлении к государственной измене (статья 275 с применением части 1 статьи 30 УК).

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих пожизненное наказание за государственную измену.

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