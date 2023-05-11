Трамп пообещал в случае победы на выборах помиловать своих сторонников, осужденных за штурм Капитолия. И прекратить войну в Украине за 24 часа

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый президентский срок «склонен помиловать» большинство своих сторонников, которых осудили по делу о в январе 2021 года.

Выступая в программе Town Hall на телеканале CNN, Трамп сказал, что не сможет помиловать «всех до единого», но, по его словам, «это будет большая часть из них».

В том же интервью Трамп, комментируя российское вторжение в Украину, отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу в войне. «Я не думаю о победе или поражении. Я думаю о том, как все уладить».

Когда его спросили, на чьей стороне он хотел бы победить, Трамп снова отказался выбирать: «Я хочу, чтобы все перестали умирать». Он также заявил, что готов закончить войну «за 24 часа».

Дональд Трамп также заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин совершил «огромную ошибку», когда произошло «вхождение» России в Украину. «Он умный парень», — отметил Трамп. Бывший президент добавил, что войны бы не случилось, если бы он оставался на посту президента США.

После штурма Капитолия власти США по состоянию на январь 2023 года предъявили обвинения более тысяче человек, которые участвовали в нападении, сообщал Insider. Около половины обвиняемых — не менее 476 человек — признали себя виновными.

По состоянию на май по делу о штурме вынесли более чем 600 обвинительных приговоров. Самый длительный срок получил американец Питер Шварц, которого приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на полицейского.

Специальный комитет палаты представителей конгресса США, расследовавший штурм Капитолия, рекомендовал в декабре 2022 года предъявить Дональду Трампу уголовные обвинения, в том числе в вооруженном мятеже. В отношении Трампа обвинений не выдвигали.

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