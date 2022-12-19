Комитет Палаты представителей рекомендовал привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия

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Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию в январе 2021 года рекомендовал предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу.

Обвинения, считает комитет, должны быть предъявлены в вооруженном мятеже, сговоре для дачи ложных показаний, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства и препятствовании официальной процедуре.

Рекомендация комитета не является обязательной к исполнению, решение о том, нужно ли предъявлять обвинения, принимает Минюст. Ведомство пока не прокомментировало предложение комитета.

Комитет по расследованию штурма Капитолия вел свою работу на протяжении 18 месяцев. Основные выводы своей работы комитет представил в октябре 2022 года: Трамп изначально не планировал признавать итоги выборов в случае своего поражения и именно его действия вдохновили протестующих на штурм.

Комитет по большей части состоит из демократов, большинство представителей Республиканской партии отказались участвовать в его работе.

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