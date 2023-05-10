Война Четыреста сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в своей статье рассказал о реакции Владимира Путина на атаку беспилотников по Кремлю

На публикацию обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

Как пишет Колесников, вечером 8 мая Путин встречался с главными редакторами российских СМИ, где у него спросили про атаку дронов. В ответ Путин заявил, что ничего в дроне особенного не было (в тексте журналиста говорится про один дрон — прим. «Медузы»), он был сделан из проволоки и современных материалов.

«И что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила. Он, похоже, не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир», — пишет Колесников.

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