Война Четыреста сорок первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 9 мая — здесь.
Главные новости:
- Пентагон подтвердил, что Patriot в Украине сбил гиперзвуковую ракету «Кинжал».
- Baza и Astra: беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области, пострадали военнослужащие.
Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в своей статье рассказал о реакции Владимира Путина на атаку беспилотников по Кремлю
На публикацию обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.
Как пишет Колесников, вечером 8 мая Путин встречался с главными редакторами российских СМИ, где у него спросили про атаку дронов. В ответ Путин заявил, что ничего в дроне особенного не было (в тексте журналиста говорится про один дрон — прим. «Медузы»), он был сделан из проволоки и современных материалов.
«И что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила. Он, похоже, не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир», — пишет Колесников.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 10 мая два беспилотника пытались атаковать военный объект.
«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле», — говорится в посте главы региона.
Baza и Astra писали, что дроны атаковали военный полигон «Погоново», в результате от 10 до 14 военнослужащих получили ранения. Губернатор о пострадавших не сообщил.
«Агентство»: на параде Победы рядом с Путиным сидели бывшие чекисты, не воевавшие на фронте
Ветераны, которые сидели рядом с Владимиром Путиным на параде Победы 9 мая на Красной площади, не принимали участия в сражениях Великой Отечественной войны против фашистских войск. На самом деле это бывшие сотрудники НКВД и КГБ, обратило внимание «Агентство».
Shot: беспилотник упал на парковку в Подольске 9 мая
Дрон нашли на стоянке в микрорайоне Климовск вечером 9 мая. Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было. Кто его запускал, неизвестно.
Politico: США не планируют отправлять дальнобойные ракеты в Украину
Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять дальнобойные ракеты в Украину, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Речь идет о ракетах ATACMS. По словам одного из американских чиновников, «политика в отношении ATACMS не изменилась».
Накануне The Washington Post писала, что Великобритания рассматривает возможность поставить Украине ракеты дальностью до 300 км, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.
Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью американской системы противовоздушной обороны Patriot.
На прошлой неделе командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук говорил, что система Patriot сбила ракету «Кинжал», которую российские войска запустили в ходе удара по Украине в ночь на 4 мая.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Недалеко от военного аэродрома в Воронежской области 9 мая сбили «неопознанный летательный объект». Astra утверждает, что речь идет о ракете
По информации Baza, объект летел на высоте 500 метров и был сбит утром 9 мая в шести километрах от аэродрома.
Astra пишет, что речь идет о военном аэродроме «Балтимор», который якобы пытались атаковать за несколько минут до начала парада Победы в Москве. По данным телеграм-канала, силы ПВО сбили «неустановленную ракету».
Обломки сбитой ракеты нашли вечером в лесу недалеко от кладбище «Никольское» в Левобережном районе Воронежа. Тип и принадлежность ракеты установить пока не удалось, отмечает издание.
Местные власти об инциденте не сообщали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Над Курском сбили беспилотник, его обломки упали в деревне Толмачево.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал, «но есть повреждения газовой трубы и фасада дома».
Baza и Astra: беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области, пострадали военнослужащие
По информации Baza, это произошло в ночь на 10 мая. Два беспилотника со взрывчаткой подлетели к полигону и взорвались при падении. Пострадали, как утверждает Baza, «около 14 военнослужащих».
Astra уточняет, что атака произошла в районе 4 утра, ранения получили более 10 военных.
Официального подтверждения этой информации нет.
Здравствуйте. Начинается 441-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне мы будем следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.
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